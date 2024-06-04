Международная корпорация Microsoft с 15 мая заблокировала свои облачные сервисы более чем у половины отечественных корпоративных клиентов. Вначале весны администрация it-компании отправила письма с уведомлением, что закроет доступ к своим облачным продуктам для пользователей из российской юрисдикции.
Поэтапно число попавших в стоп-лист растёт. Сейчас нет возможности работать в частности на сервисах Visio Online, Project Online, Power BI. На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулось более половины предприятий, зарегистрированных на территории РФ. Microsoft перевел статус этих подписок в suspended (приостановлены), и они не могут быть активны даже через сервисы VPN, констатируют представители ГК Softline.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ли Кэмпбелл (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain)
Песков назвал США враждебной страной
Сегодня Россия рассматривается США как враждебная страна, так же как и Соединенные Штаты для России, утверждает официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Кабулов: Афганистан может вступить в ШОС если нормализует экономику
Для успешного присоединения Афганистана к ШОС ему необходимо улучшить свою экономику, заявил Замир Кабулов, руководитель второго отдела по Азии Министерства иностранных дел РФ.
Россия будет развивать скоростные Ж/Д магистрали
Министерство транспорта Российской Федерации по указанию президента страны Владимира Путина изучает возможность строительства скоростных железнодорожных магистралей (СЖМ) до недоступных ранее регионов, как отметил глава ведомства, Роман Старовойт.
Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.