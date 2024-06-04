Международная корпорация Microsoft с 15 мая заблокировала свои облачные сервисы более чем у половины отечественных корпоративных клиентов. Вначале весны администрация it-компании отправила письма с уведомлением, что закроет доступ к своим облачным продуктам для пользователей из российской юрисдикции.

Поэтапно число попавших в стоп-лист растёт. Сейчас нет возможности работать в частности на сервисах Visio Online, Project Online, Power BI. На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулось более половины предприятий, зарегистрированных на территории РФ. Microsoft перевел статус этих подписок в suspended (приостановлены), и они не могут быть активны даже через сервисы VPN, констатируют представители ГК Softline.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ли Кэмпбелл (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain)