Microsoft представила новый гибрид ноутбука и планшета Surface Pro с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon X. Устройство оснащено сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880×1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц, хотя базовая модель имеет IPS-экран с аналогичными характеристиками.
Модели построены на чипах Snapdragon X Plus и X Elite и комплектуются 16 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Устройства интегрированы с ИИ-функциями Windows, включая Copilot и Recall, и обеспечивают высокую производительность для локальной работы с ИИ. Также имеются ультраширокоугольная HD-камера, Wi-Fi 7 и поддержка клавиатуры и стилуса.
Цены начинаются от $999 за базовую модель и доходят до $2100 за топовую версию, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Coolcaesar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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