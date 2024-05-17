Миссия BepiColombo, совместный проект Европы и Японии для изучения Меркурия, столкнулась с проблемами из-за сбоя в двигателе. Этот сбой угрожает способности космического аппарата достичь орбиты Меркурия.
26 апреля было обнаружено, что транспортный модуль, оснащенный солнечными батареями и электрической двигательной установкой, не смог генерировать достаточно электроэнергии для своих двигателей. К 7 мая инженеры восстановили лишь 90% мощности двигателя.
Теперь команде проекта предстоит определить, как эти проблемы повлияют на предстоящие маневры и возможность выполнения запланированного облета Меркурия в конце 2024 года. Миссия, начавшаяся 20 октября 2018 года, надеется раскрыть загадки Меркурия, такие как наличие льда в полярных кратерах и особенности его магнитного поля, сообщает Газета.Ру.
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