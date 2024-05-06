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Медведев: Если Запад перебросит войска на Украину, последствия будут очень серьезные
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:18

Медведев: Если Запад перебросит войска на Украину, последствия будут очень серьезные

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Запад начнет перебрасывать европейские войска на Украину, то это означает прямую конфронтацию западных государств с Россией. Это повлечет за собой серьезные последствия, а именно мировую катастрофу.

Зампред добавил, что если Запад пойдет на такой рискованный шаг, то никто не скроется от последствий ни на Капитолийском холме, ни на Даунинг стрит, ни в Елисейском дворце. Медведев написал данный пост-предупреждение в собственном Telegram-канале.

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 License)

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