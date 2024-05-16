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Медведев призвал задуматься здравомыслящих европейских политиков над своей безопасностью
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:18

Медведев призвал задуматься здравомыслящих европейских политиков над своей безопасностью

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал развернутый комментарий в своем Telegram-канале о совершенном покушении на премьера Роберта Фицо. Медведев назвал в посте данную ситуацию квинтэссенцией новой Европы.

По его мнению, нет ничего удивительного в том, что в Европе начали совершать покушения на политиков, которые выступают с адекватной оценкой современной ситуации, а именно призывают ЕС переменить негативное отношение к России.

Также зампред отметил, что нападавшего на Фицо можно назвать лютым маргиналом от мира интеллигенции. В ЕС осталось чрезвычайно мало здравомыслящих политиков, которым стоит задуматься над личной безопасностью, добавил Медведев.

Фото: government.ru/Dmitry Astakhov (Creative Commons Attribution 4.0 License)

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