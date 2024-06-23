В России выставлено на продажу 47-летнее купе Mazda RX-5 Cosmo, по цене, сопоставимой с новой Lada Vesta NG (1,55 млн рублей). Автомобиль 1977 года выпуска имеет роторно-поршневой двигатель и сохранен в оригинальном состоянии.
Купе ранее эксплуатировалось в США, где прошло 112 тысяч миль, после чего было ввезено в Россию. Спорткар оснащен рядом роскошных опций, таких как натуральное дерево, велюровый салон и электроопции.
Несмотря на свою уникальность в России, автомобиль не является бестселлером, но его цена не кажется завышенной за редкую модель с такими характеристиками.
Фото: flickr.com/Cars Down Under (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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