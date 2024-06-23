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В России выставлено на продажу ухоженное 47-летнее купе Mazda по цене 1 550 000 рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:56

В России выставлено на продажу ухоженное 47-летнее купе Mazda по цене 1 550 000 рублей

В России выставлено на продажу 47-летнее купе Mazda RX-5 Cosmo, по цене, сопоставимой с новой Lada Vesta NG (1,55 млн рублей). Автомобиль 1977 года выпуска имеет роторно-поршневой двигатель и сохранен в оригинальном состоянии.

Купе ранее эксплуатировалось в США, где прошло 112 тысяч миль, после чего было ввезено в Россию. Спорткар оснащен рядом роскошных опций, таких как натуральное дерево, велюровый салон и электроопции.

Несмотря на свою уникальность в России, автомобиль не является бестселлером, но его цена не кажется завышенной за редкую модель с такими характеристиками.

Фото: flickr.com/Cars Down Under (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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