В России выставлено на продажу 47-летнее купе Mazda RX-5 Cosmo, по цене, сопоставимой с новой Lada Vesta NG (1,55 млн рублей). Автомобиль 1977 года выпуска имеет роторно-поршневой двигатель и сохранен в оригинальном состоянии.

Купе ранее эксплуатировалось в США, где прошло 112 тысяч миль, после чего было ввезено в Россию. Спорткар оснащен рядом роскошных опций, таких как натуральное дерево, велюровый салон и электроопции.

Несмотря на свою уникальность в России, автомобиль не является бестселлером, но его цена не кажется завышенной за редкую модель с такими характеристиками.

Фото: flickr.com/Cars Down Under (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)