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Москвиной грозит от 3 до 10 лет лишения свободы за растрату бюджетных денег
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 8:28

Москвиной грозит от 3 до 10 лет лишения свободы за растрату бюджетных денег

Против бывшего замминистра Министерства здравоохранения Красноярского края Анны Москвиной было возбуждено уголовное дело.

Как уже стало известно следствию, Москвина приобрела партию медицинского оборудования стоимостью в 98,5 миллионов рублей, которое не подлежит закупке за счет субсидий из федерального бюджета. Также она в ответе на покупку рентгеновского аппарата, которым позже была оборудована седьмая поликлиника в Красноярске.

Данный аппарат обошелся бюджету в 28 миллионов рублей, а позже экспертами был признан фальсифицированным, а подобное оборудование считается запрещенным к распространению и ввозу на территории РФ. В итоге общая сумма причиненного ущерба равна 126,5 миллионам рублей. Москвиной грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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