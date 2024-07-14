Американский предприниматель Илон Маск после покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге сторонников экс-президента США в Пенсильвании, сообщил в соцсети Х, что за последние около полугода его дважды пытались физически устранить.
"Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе", — раскрывает информацию миллиардер.
Ранее основатель Space Exploration Technologies Corporation выразил поддержку получившему ранение 45-му президенту Соединенных штатов и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Клуб владельцев Tesla Бельгия (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Ambito: около 10 тыс. аргентинских компаний обанкротились после прихода к власти Милея
В Аргентине после прихода к власти президента Хавьера Милея фиксируется колоссальный спад деловой активности. Ассоциация национальных бизнесменов и деловых женщин за развитие Аргентины (ENAC) обнародовала аналитику, согласно которой в стране отмечено падение экономики сравнимое с периодом пандемии коронавируса и жесточайших ограничений, действовавших в государстве в 2020-м году.
ФБР: Покушавшийся установлен. Дональда Трампа пытался убить Томас Мэтью Крукс
Огонь по бывшему президенту Соединенных штатов Дональду Трампу на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания открыл 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Известно, что он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец, сообщает Федеральное бюро расследований.
В Канаде узнали, что посещение религиозных служб помогает детям формировать чувство смысла
Исследование канадских ученых из Университета Сейнт Пол в Оттаве показало, что у детей, испытывающих высокое чувство смысла в повседневной жизни, наблюдается лучшее психическое здоровье.
NPP: обнаружена связь между употреблением кофе и ожирением
Исследователи из Канады, США и Нидерландов обнаружили гены, отвечающие за тягу к кофе и связь между любовью к кофеину и склонностью к ожирению.