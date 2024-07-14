Американский предприниматель Илон Маск после покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге сторонников экс-президента США в Пенсильвании, сообщил в соцсети Х, что за последние около полугода его дважды пытались физически устранить.

"Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе", — раскрывает информацию миллиардер.

Ранее основатель Space Exploration Technologies Corporation выразил поддержку получившему ранение 45-му президенту Соединенных штатов и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Клуб владельцев Tesla Бельгия (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)