Ученые из Китая обнаружили, что мох Syntrichia caninervis, произрастающий в Антарктиде и пустыне Мохаве, потенциально может выживать на Марсе. Они провели эксперименты, в которых мох выдержал экстремальные условия, аналогичные марсианским, включая очень низкие температуры и обезвоживание.
Это открытие может помочь в будущем озеленении Марса, поскольку атмосфера планеты состоит в основном из углекислого газа с очень низким содержанием кислорода, требуя крайне выносливых растений, сообщает 4pda.
Фото: unsplash. com/NASA (National Aeronautics and Space Administration) (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Компания Samsung объявила, что ИИ-функции Galaxy AI будут платными с 2026 года
В Samsung рассказали, что начиная с 2026 года ИИ-функции Galaxy AI станут платными. До этого момента, до конца 2025 года, пользователи смогут пользоваться этими функциями бесплатно.
В Италии проснулся вулкан Этна, выбросив столб пепла на 4,5 километра
В Италии активизировались два вулкана — Этна и Стромболи. Этна выбросила столб пепла на 4,5 км, вызвав лавовые потоки и временное закрытие аэропорта Катании, что привело к задержкам рейсов и введению ограничений на скорость движения автомобилей.
Глава РЖД Белозеров: в России планируется создание прозрачного туристического поезда
В декабре 2025 года РЖД планирует разработать уникальный туристический поезд с прозрачным вагоном, позволяющим пассажирам наслаждаться видами российской природы.
Диетолог Кабанов: свежевыжатый апельсиновый сок может привести к обострению заболеваний ЖКТ
Диетолог Алексей Кабанов предупредил, что свежевыжатый апельсиновый сок, несмотря на его полезные свойства, не следует употреблять натощак из-за его высокой кислотности и концентрации.