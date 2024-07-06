Ученые из Китая обнаружили, что мох Syntrichia caninervis, произрастающий в Антарктиде и пустыне Мохаве, потенциально может выживать на Марсе. Они провели эксперименты, в которых мох выдержал экстремальные условия, аналогичные марсианским, включая очень низкие температуры и обезвоживание.

Это открытие может помочь в будущем озеленении Марса, поскольку атмосфера планеты состоит в основном из углекислого газа с очень низким содержанием кислорода, требуя крайне выносливых растений, сообщает 4pda.

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