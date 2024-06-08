Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти предоставить свободу взятому под стражу накануне накануне гражданину пятой республики Лорану Винатье. Подозрительного иностранца на этой неделе задержали в столице сотрудники силовых структур.
По версии следствия, Винатье умышленно избегал предоставления документов для включения в реестр иноагентов, а также собирал на территории нашей страны сведения военного характера об вооруженных силах России.
Сам француз в в ходе судебных слушаний об избрании меры пресечения уже признал свою вину. В настоящее время он заключен под стражу на 30 суток.
Фото: flickr. com/Европейский парламент (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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