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Макрон просит власти РФ освободить задержанного в Москве француза Винатье
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:16

Макрон просит власти РФ освободить задержанного в Москве француза Винатье

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти предоставить свободу взятому под стражу накануне накануне гражданину пятой республики Лорану Винатье. Подозрительного иностранца на этой неделе задержали в столице сотрудники силовых структур.

По версии следствия, Винатье умышленно избегал предоставления документов для включения в реестр иноагентов, а также собирал на территории нашей страны сведения военного характера об вооруженных силах России.

Сам француз в в ходе судебных слушаний об избрании меры пресечения уже признал свою вину. В настоящее время он заключен под стражу на 30 суток.

Фото: flickr. com/Европейский парламент (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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