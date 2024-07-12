Крупную сеть бытовой техники и электроники М-видео-Эльдорадо" захлестнула волна жалоб и требований ощутимых компенсаций за якобы некачественные смартфоны. Ритейлер выяснил, что покупатели сами портили аппараты связи, а недобросовестные эксперты помогали составить иски. Теперь в ситуации будет разбираться полиция и следственный комитет, сообщают "Ведомости".

Претензии есть к ряду экспертных бюро из Самарской области. Заключения, которые ритейлер поставил под сомнение, выдавали специалисты, чью деятельность сейчас также будут исследовать. Эксперты в погонах.

"А ранее исследовались модели iPhone - от 7-го до 13-го - iPad 8, Samsung Galaxy и Samsung A71. Среди дефектов упоминались «самопроизвольное отключение», «потеря сети», «невозможность включить устройство», «не срабатывает FaceID» и другие", - пишет издание "Ведомости".

В итоге, были проведены повторные экспертизы. Уже в столице. В Московском институте электронной техники. Там специалисты пришли к диаметрально противоположным, нежели коллеги из Приволжья, выводам. Дефекты на телефонах не являются заводским браком,имеют внешний характер воздействия, а также было установлено "неквалифицированное вмешательство во внутренние компоненты устройств".

Вероятно, по мнению юристов, имеются признаки уголовной статьи покушение на мошенничество. Причем группой лиц, по предварительному сговору. В ряде случаев ещё и с учетом сумм, которыми пытались завладеть, в особо крупном размере.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Ютака Цутано (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)