В розыск объявлены два видных украинских военных. Это действующий заместитель начальника генштаба ВСУ бригадный генерал Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ генерал-лейтенант Олег Вишневский, говорится в свежих данных базы розыска МВД России.

Известно, что подозреваемый старший офицер Горбатюк был назначен заместителем главы украинского генерального штаба указом Владимира Зеленского в конце зимы текущего года. До этого он командовал 54-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

Подозреваемый Вишневский занимал должность командующего силами логистики ВСУ ещё до начала СВО. Отправлен в отставку в 2021 году. До этого генерал был командующим войсками оперативного командования «Юг».

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