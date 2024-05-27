В розыск объявлены два видных украинских военных. Это действующий заместитель начальника генштаба ВСУ бригадный генерал Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ генерал-лейтенант Олег Вишневский, говорится в свежих данных базы розыска МВД России.
Известно, что подозреваемый старший офицер Горбатюк был назначен заместителем главы украинского генерального штаба указом Владимира Зеленского в конце зимы текущего года. До этого он командовал 54-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.
Подозреваемый Вишневский занимал должность командующего силами логистики ВСУ ещё до начала СВО. Отправлен в отставку в 2021 году. До этого генерал был командующим войсками оперативного командования «Юг».
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Ливенцев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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