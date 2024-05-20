Почти сто тысяч уклонистов от мобилизации на Украине предстоит найти местным силам полиции, сообщает RT со ссылкой на источники в местных правоохранительных структурах. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении не желающих вступить в ряды вооруженных сил незалежной судя по всему будут носить массовый характер.

Местные военные комиссариаты очевидно не справляются с решением властей страны о тотальном призыве граждан в ряды ВСУ. Жёсткие меры рождают противодействие местного населения. Интернет-паблики пестрят видео конфликтных ситуаций между рекрутёрами и потенциальными новобранцами. Судя по прогнозам аналитиков, к лету ситуация будет лишь усугубляться.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Джошуа Леонард (public domain)