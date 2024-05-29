Введённое в ряде иностранных компаний и фирм, работающих в российской юрисдикции, внешнее управление не предполагает национализацию активов зарубежных инвесторов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Российские власти ответственно и с соблюдением норм международного права относятся ко всем вложениям в экономику РФ, в том числе даже если средства пришли из недружественных на настоящий момент государств.
"Под действие нормативного акта "О временном управлении некоторым имуществом" от апреля прошлого года попали активы порядка 10 иностранных компаний, что явно не сопоставимо с количеством тех зарубежных предприятий, что остались на рынке, — акцентировал сотрудник внешнеполитического ведомства.
Российские власти готовы оказывать поддержку остающимся в нашей стране предпринимателям, если те соблюдают законы и обязательства социального характера. По последним оценкам, в отечественной юрисдикции продолжили работу, несмотря на санкционную политику запада, порядка двух тысяч крупных предприятий с иностранным участием.
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