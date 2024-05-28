Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 88,6852
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 96,3034
МИД Польши не исключает польской армии в конфликте на Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:37

МИД Польши не исключает польской армии в конфликте на Украине

Руководитель внешнеполитического ведомства Польской республики Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил участие подразделений вооруженных сил страны в боевых действиях на Украине.

Накануне этот дипломат одобрительно отозвался о призывах дать зелёный свет ВСУ для атак на военный объекты в России. По польского чиновника, страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки киевского режима. Он также призвал голосовать за новые рестрикции ЕС в отношении России.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Кай Миорк (Creative Commons Attribution 3.0 Germany).

Мир

Боррепь: ЕС столкнулись с трудностями поддержки Украины

Боррепь: ЕС столкнулись с трудностями поддержки Украины

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз сталкивается с трудностями при выполнении обязательств по военной поддержке Украины, в особенности, замедляется деятельность Чехии по поставкам боеприпасов в Киев.

Читать полностью
Украина получит ПВО Patriot по запчастям

Украина получит ПВО Patriot по запчастям

Предложение Нидерландов состоит в том, чтобы собрать одну установку ПВО Patriot совместно с другими странами-партнерами и доставить ее в Киев.

Читать полностью

Общество

В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи книгу

В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи книгу "Вредные советы"

Правоохранителям не понравились изображения с виселицами и летящими на Запад самолётами.

Читать полностью
Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда

Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда

Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.

Читать полностью

Новости