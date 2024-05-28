Руководитель внешнеполитического ведомства Польской республики Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил участие подразделений вооруженных сил страны в боевых действиях на Украине.
Накануне этот дипломат одобрительно отозвался о призывах дать зелёный свет ВСУ для атак на военный объекты в России. По польского чиновника, страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки киевского режима. Он также призвал голосовать за новые рестрикции ЕС в отношении России.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Кай Миорк (Creative Commons Attribution 3.0 Germany).
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