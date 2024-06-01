Микрофинансовые организации за три первых месяца текущего года нарастили объемы выданных потребительских кредитов на 5,5% по сравнению с 4-м кварталом 2023 года, сообщает Центробанк России.
При этом объем выдач в сегменте малого и среднего бизнеса за квартал снизился упала более чем на 20%, что регулятор мотивирует сезонным фактором. На этом фоне сокращается боля просроченной задолженности. Более чем процент. Проблемная дебиторка в данном сегменте фиксируется на уровне 32%.
При этом, число МФО, предлагающих свои услуги в режиме онлайн, за год выросло почти на четверть, дистанционно выдается 80% всех займов в данной сфере. Крупные игроки, которые начали работу недавно, изначально берут курс на дистанционные услуги.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Vosicos635 (Attribution-Share Alike 4.0)
На Украине повреждены две тепловые электростанции
Две тепловые электростанции были частично разрушены на территории Украины минувшей ночью, сообщает местный энергохолдинг "ДТЭК".
В штаб Трампа поступило 53 млн долларов за сутки после вердикта присяжных
Кандидату в президенты США, виновному в фальсификации документов Дональду Трампу в течении суток после оглашения обвинительного вердикта жюри присяжных, соотечественники перечислили около более 53 млн долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на предвыборный штаб политика.
ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий
ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие, как нацисты в годы Великой Отечественной войны использовали детей и подростков для диверсионных операций в тылу Красной армии.
Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram
Еврокомиссия проверит число пользователей из ЕС у Telegram.