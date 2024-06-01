Микрофинансовые организации за три первых месяца текущего года нарастили объемы выданных потребительских кредитов на 5,5% по сравнению с 4-м кварталом 2023 года, сообщает Центробанк России.

При этом объем выдач в сегменте малого и среднего бизнеса за квартал снизился упала более чем на 20%, что регулятор мотивирует сезонным фактором. На этом фоне сокращается боля просроченной задолженности. Более чем процент. Проблемная дебиторка в данном сегменте фиксируется на уровне 32%.

При этом, число МФО, предлагающих свои услуги в режиме онлайн, за год выросло почти на четверть, дистанционно выдается 80% всех займов в данной сфере. Крупные игроки, которые начали работу недавно, изначально берут курс на дистанционные услуги.

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