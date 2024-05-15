Мать блогера Максима Лютого, убившего собственного ребенка, заступилась за сына

Мать российского блогера-сыроеда Максима Лютого высказалась в поддержку сына, который был приговорен к 8 годам лишения свободы за убийство своего ребенка.

Женщина заявила, что ее сын, конечно, виноват в том, что его ребенок умер. Ему следовало отвезти малыша в больницу, где бы ему поставили диагноз и оказали необходимую медицинскую помощь, призналась мать блогера.

Но есть в случившемся вина и матери мальчика, гражданской жены Максима Лютого, которая могла без труда отвезти ребенка в больницу и спасти ему жизнь, но она этого не сделала, возмутилась женщина.

Ранее возбудили уголовное дело против Максима Лютого, который причастен к смерти собственного ребенка. По информации знакомых семьи, Лютый всячески игнорировал потребности сына в питании, обливал его ледяной водой для закалки, отчего младенец вскоре скончался. Помимо всего прочего, мальчика даже не прикрепили к поликлинике.