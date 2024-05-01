СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ за возбуждение межэтнической и межрелигиозной розни

Служба Безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке (Андрей Коваленко). По предварительным данным, митрополит провоцирует межэтническую и межрелигиозную рознь на территории страны.

Его не раз замечали за оскорблением и пренебрежительными высказываниями в адрес представителей других конфессий и многих прихожан, а также написанием провокационных постов в Telegram-канале.

На данный момент сотрудники СБУ решают вопрос о выборе наказания митрополиту Луке за его деятельность, повлекшую серьезные негативные последствия для Украины.

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