СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ за возбуждение межэтнической и межрелигиозной розни

Служба Безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке (Андрей Коваленко). По предварительным данным, митрополит провоцирует межэтническую и межрелигиозную рознь на территории страны.
Его не раз замечали за оскорблением и пренебрежительными высказываниями в адрес представителей других конфессий и многих прихожан, а также написанием провокационных постов в Telegram-канале.
На данный момент сотрудники СБУ решают вопрос о выборе наказания митрополиту Луке за его деятельность, повлекшую серьезные негативные последствия для Украины.
Фото: commons.wikimedia.org /Biso (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов
Рейтинг показал доминирование смартфонов с чипами Snapdragon, при этом отсутствуют устройства на MediaTek. Лидирует ASUS ROG 8 Pro с результатом 2 120 210 баллов и процессором Snapdragon 8 Gen 3.
Немецкий интернет магазин раскрыл детали еще не анонсированных часов HUAWEI Watch Fit 3
На сайте немецкого интернет-магазина появились детали о новых умных часах HUAWEI Watch Fit 3, которые еще не были официально анонсированы.
Эксперты рассказали, что сделать, чтобы улучшить сон после работы
Для улучшения качества сна эксперты рекомендуют создать буферную зону между рабочим временем и отходом ко сну.
Эксперт "За Рулем" рассказал, какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей
Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин дал советы по выбору моторного масла для китайских автомобилей.