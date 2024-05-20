20 мая ВСУ нанесли массированный удар по Луганску французскими ракетами. Об этом сообщили в РИА Новости.

С утра 20 мая украинские националисты нанесли мощный удар по поселку Юбилейный, Луганск. Ракеты затронули жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

Данную ситуацию прокомментировал глава региона Леонид Пасечник. Он отметил, что ВСУ терпят поражение за поражением, именно поэтому они из последних сил бомбят жилые кварталы и районы с гражданской инфраструктурой.

В зоне попадания военных снарядов работают сотрудники МЧС и спасатели.

Фото: mil.gov.ua /Міністерство оборони України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)