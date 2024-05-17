МИД Литвы потребовал прекратить гонения на литовских политиков со стороны МВД РФ

16 мая МИД Литвы вызвал российского представителя посольства РФ в стране. Представителю РФ выдали ноту с протестом из-за решения России внести ряд литовских политических деятелей в розыск.

МИД Литвы подчеркнул, что данные действия со стороны МВД РФ являются неправильными и вступают в прямое противоречие с нормами международного права. МИД Литвы потребовал, чтобы немедленно прекратились гонения на литовских политиков.

Недавно МВД РФ объявили в розыск ряд должностных лиц Литвы: Шарунас Вайткус, Саулюс Симе, Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене.

Фото: en.wikipedia.org/Barzdonas