МИД Литвы потребовал прекратить гонения на литовских политиков со стороны МВД РФ

16 мая МИД Литвы вызвал российского представителя посольства РФ в стране. Представителю РФ выдали ноту с протестом из-за решения России внести ряд литовских политических деятелей в розыск.
МИД Литвы подчеркнул, что данные действия со стороны МВД РФ являются неправильными и вступают в прямое противоречие с нормами международного права. МИД Литвы потребовал, чтобы немедленно прекратились гонения на литовских политиков.
Недавно МВД РФ объявили в розыск ряд должностных лиц Литвы: Шарунас Вайткус, Саулюс Симе, Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене.
Фото: en.wikipedia.org/Barzdonas
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