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Обстрелы Лисичанска со стороны ВСУ унесли жизни двух граждан
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 0:14

Обстрелы Лисичанска со стороны ВСУ унесли жизни двух граждан

Двое человек погибли в результате обстрела ВСУ жилых районов в Лисичанске, ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Пасечник привел сведения в личном Telegram-канале о том, что циничные обстрелы украинских националистов убили двух гражданских лиц в городе Лисичанске, еще четверо на данный момент находятся в больнице, где им оказывают немедленную медицинскую помощь.

По заявлению Пасечника, это не единственная атака на Лисичанск. Речь идет о февральской бомбардировке ресторана-пекарни со стороны ВСУ, в ходе которой погибло 28 граждан.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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