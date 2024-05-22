Двое человек погибли в результате обстрела ВСУ жилых районов в Лисичанске, ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Пасечник привел сведения в личном Telegram-канале о том, что циничные обстрелы украинских националистов убили двух гражданских лиц в городе Лисичанске, еще четверо на данный момент находятся в больнице, где им оказывают немедленную медицинскую помощь.
По заявлению Пасечника, это не единственная атака на Лисичанск. Речь идет о февральской бомбардировке ресторана-пекарни со стороны ВСУ, в ходе которой погибло 28 граждан.
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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