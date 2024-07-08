Ежедневно продолжается освобождение территории республики в рамках конституционных границ. Линия фронта последовательно от Горловки благодаря методичной и последовательной работе Вооруженных сил России, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
При этом, руководитель ДНР отметил, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, эти действия дают возможность противнику доставать практически до любой точки на всей территории региона.
По последним данным сейчас идёт массированное наступление на соседний с находящейся по нашим контролем Горловкой населённый пункт Нью-Йорк. Между северными окраинами Горловки и пока ещё контролируемым ВСУ Нью-Йорком расстояние по прямой около 7 километров.
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