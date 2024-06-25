По состоянию на третью декаду июня суммарные лимиты по программам ипотечного кредитования в нашей стране для всех банков составляют 6,19 трлн рублей (за всё время действия программ). К 20 июня, согласно информации ДОМ. РФ, финансовые организации выдали таких ссуд российским заёмщикам в размере 5,97 трлн рублей.
В настоящий момент госкорпорация ДОМ. РФ заканчивает перераспределение лимитов по льготной ипотеке на новостройки по заявкам банков, сообщают ряд СМИ. Для получения возмещения недополученных доходов финучреждениям необходимо заключить кредитные договоры до 1 июля 2024 года включительно, резюмирует госкомпания.
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