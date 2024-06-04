Банк России выпустил официальное разъяснение по увеличению для граждан страны лимита одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн рублей при переводе средств между своими счетами в разных финансовых учреждениях, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Нормативный акт, регламентирующий работу банков по осуществлению транзакций без комиссий для физических лиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая текущего года. При этом максимальная сумма одной денежной операции в СБП составляла один млн руб.
При необходимости клиент банка мог совершить несколько операций. Однако, некоторые банки внутренними регламентами ограничили суточные объемы таких переводов. Теперь регулятор чётко разъяснил работу в этом сегменте системы быстрых платежей.
Банки не имеют права лимитировать число бесплатных переводов клиента в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах верхней планки в 30 млн руб. в месяц.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ra Boe (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany)
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