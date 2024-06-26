Гаджимурад Кагиров, уничтоженный спецслужбами в ходе террористической атаки на Дагестан, судя по документам оставил своим родным около 70 тысяч рублей кредитной и прочей задолженности, сообщает РИА Новости.
"Основная часть долга: 66 578,87 рубля — обязательства по кредиту, который мужчина не погасил в минувшем году. А 1792,84 рубля "висят" на нем еще с 2022 года. Числится за Кагировым и еще один долг в 900 рублей", — выяснило СМИ.
23 июня террористы напали на несколько культовых сооружений и пост дорожно-патрульной службы в двух дагестанских городах — Дербенте и Махачкале. В республике сразу пришлось ввести режим контртеррористической операции. Лишь утром 24 июня операция завершилась. По данным Национального антитеррористического комитета, силовикам удалось ликвидировать несколько бандитов. В том числе и Гаджимурада Кагирова.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пупсоид (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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