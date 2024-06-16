Автомобильный бренд Lexus в партнёрстве с компанией Monogram, специализирующейся на бытовой технике, разработал уникальную версию внедорожника GX, оснащённую электрической печью для пиццы, имитирующей дровяную кирпичную печь. По информации пресс-службы Lexus, значительная часть багажного отделения занята именно этой 30-дюймовой печью.

За пассажирскими сиденьями установлен пресс для изготовления льда, а в салоне предусмотрен специальный шкаф для хранения винных бутылок. В задних распашных дверях разместились отсеки для разделочной доски и столовых приборов, а также ведро для мусора.

Lexus подчеркивает, что представленный автомобиль является концептуальной моделью и пока не планируется его серийное производство.

Фото: commons.wikimedia.org/Navigator84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)