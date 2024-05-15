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Лекорню: Мы согласовали передачу второй партии ракет Aster Украине
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:23

Лекорню: Мы согласовали передачу второй партии ракет Aster Украине

Французская сторона собирается поставить Украине новую партию вооружения в виде ракет класса "земля-воздух" Aster. Глава ВС Франции Себастьян Лекорню сделал заявление во время выступления во французском парламенте (Национальное собрание). Текст выступления передает новостное издание Le Monde.

Лакорню сказал, что недавно завершил согласование о поставке второй партии ракет Aster, которая должна обеспечить деятельность системы SAMP-T, переданой киевскому режиму совместно с итальянскими коллегами.

Фото: Flickr.com/ ZeroTwoZero (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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