Лекорню: Мы согласовали передачу второй партии ракет Aster Украине

Французская сторона собирается поставить Украине новую партию вооружения в виде ракет класса "земля-воздух" Aster. Глава ВС Франции Себастьян Лекорню сделал заявление во время выступления во французском парламенте (Национальное собрание). Текст выступления передает новостное издание Le Monde.
Лакорню сказал, что недавно завершил согласование о поставке второй партии ракет Aster, которая должна обеспечить деятельность системы SAMP-T, переданой киевскому режиму совместно с итальянскими коллегами.
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