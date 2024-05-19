Более 35 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов на территории нашей страны получили лицензии на отпуск лекарств, констатирует глава минздрава Михаил Мурашко. Это даёт возможность упрощенного доступа к лекарственному обеспечению сотням тысяч пациентов в отдалённых территориях страны.
Почти 70% лекарственных препаратов, которыми лечат граждан в нашей стране, производятся на российских предприятиях. Всего более 500 фармацевтических производств производят на территории РФ вакцины, инсулины, моноклональные антитела, лекарственные препараты из плазмы крови, а также препараты для лечения орфанных, онкологических, вирусных и других социально-значимых заболеваний.
По информации минпромторга в номенклатуре выпускаемой продукции 678 лекарств из перечня ЖНВЛП (жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов) по МНН (международному непатентованному наименованию), всего в этот перечень входят 814 препаратов.
Фото: www.mos.ru/mayor/media/photo/8886057//Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International).
Publico: португальцев напугал пронесшийся в небе гигантский метеорит
Над Португалией пронесся гигантский ярко-синий метеорит. По информации местного издания Publico небесное тело изрядно всполошило жителей севера республики.
Российские туристы рассказали про отношение европейцев и турок к русским
В своих блогах на платформе "Дзен" российские путешественники делятся впечатлениями о поездках и рассказывают о своём опыте общения с местными жителями.
Сибирские ученые нашли способ добывать золото из руды с помощью бактерий
Сибирские учёные предложили использовать бактерии для добычи золота из руды. Они выделили природные штаммы бактерий из смеси измельчённых руд и воды для селекции полезных минералов.
В Татарстане организовали розыгрыш семейных туров в хадж
Розыгрыш семейных путевок в хадж среди семейных пар впервые организуют на исламском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Духовного управления мусульман России Рушана Аббясова.