Более 35 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов на территории нашей страны получили лицензии на отпуск лекарств, констатирует глава минздрава Михаил Мурашко. Это даёт возможность упрощенного доступа к лекарственному обеспечению сотням тысяч пациентов в отдалённых территориях страны.

Почти 70% лекарственных препаратов, которыми лечат граждан в нашей стране, производятся на российских предприятиях. Всего более 500 фармацевтических производств производят на территории РФ вакцины, инсулины, моноклональные антитела, лекарственные препараты из плазмы крови, а также препараты для лечения орфанных, онкологических, вирусных и других социально-значимых заболеваний.

По информации минпромторга в номенклатуре выпускаемой продукции 678 лекарств из перечня ЖНВЛП (жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов) по МНН (международному непатентованному наименованию), всего в этот перечень входят 814 препаратов.

Фото: www.mos.ru/mayor/media/photo/8886057//Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International).