Диалог о стратегической стабильности будет не таким, к какому привыкли западные страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогу заседания глав государств G20.
Глава российского МИДа подчеркнул в качестве вывода к заседанию глав гоcударств G20, что Россия всегда была готова к любым дипломатическим решениям. Но сейчас РФ признали агрессором и отношение к ней сугубо враждебно, в этом случае дипломатия не имеет смысла. Запад старается добиться того, чтобы Россия потерпела поражение, став "марионеткой" США и ЕС. Но мечта Запада не сбудется, поэтому рано или поздно они должны признать Россию как полноценного игрока геополитического поля.
Москва не отказывается от переговоров, но страны НАТО и ЕС должны прекратить антироссийскую политику и распространение лозунгов об опасности России на международной арене.
20 февраля глава государства Владимир Путин сказал министру обороны Сергею Шойгу, что Запад должен определиться: либо он призывает к поражению России как государства, либо хочет вести переговоры касательно стратегического равновесия. Если западный мир не прекратит свою агрессивную политику, то договориться с ним не удастся.
Британцы были обвинены в продаже "грязных" поддержанных автомобилей
Группа учёных под руководством Сола Ньюмана из Оксфордского университета провела исследование, выявившее, что подержанные автомобили, которые Великобритания продает в третьи страны, оказывают серьезное негативное воздействие на экологию.
Hyundai планирует запустить рестайлинг 7-местной Creta уже в этом году
Hyundai планирует выпустить рестайлинговую версию своего 7-местного кроссовера Creta, известного как Hyundai Alcazar, в первом полугодии текущего года. Автомобиль будет иметь сходства с модернизированной версией Creta, выпущенной в начале 2024 года, но также будет обладать уникальными особенностями, такими как новая решётка радиатора, бамперы, колёсные диски и фары.
Ученые подтвердили, что физическая активность полезна при одиночестве
Исследование, проведенное специалистами из Центрального института психического здоровья (CIMH) совместно с учеными из нескольких университетов, подтвердило, что физическая активность может быть эффективным способом смягчить негативные последствия одиночества на эмоциональное благополучие.
Диетолог Гусакова выделяет безопасную дозу кофеина в день
Диетолог Вероника Гусакова сообщает, что безопасная доза кофеина в день — 400 мг для взрослых, хотя индивидуальная чувствительность может различаться. Она подчеркивает опасность употребления чая для детей, утверждая, что любой его вид может быть вредным.