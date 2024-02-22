Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но хочет ли их Запад - это большой вопрос

Диалог о стратегической стабильности будет не таким, к какому привыкли западные страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогу заседания глав государств G20.

Глава российского МИДа подчеркнул в качестве вывода к заседанию глав гоcударств G20, что Россия всегда была готова к любым дипломатическим решениям. Но сейчас РФ признали агрессором и отношение к ней сугубо враждебно, в этом случае дипломатия не имеет смысла. Запад старается добиться того, чтобы Россия потерпела поражение, став "марионеткой" США и ЕС. Но мечта Запада не сбудется, поэтому рано или поздно они должны признать Россию как полноценного игрока геополитического поля.

Москва не отказывается от переговоров, но страны НАТО и ЕС должны прекратить антироссийскую политику и распространение лозунгов об опасности России на международной арене.

20 февраля глава государства Владимир Путин сказал министру обороны Сергею Шойгу, что Запад должен определиться: либо он призывает к поражению России как государства, либо хочет вести переговоры касательно стратегического равновесия. Если западный мир не прекратит свою агрессивную политику, то договориться с ним не удастся.