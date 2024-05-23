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Lamborghini отзовет 2 000 автомобилей Urus из-за проблемы с замком капота
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:34

Lamborghini отзовет 2 000 автомобилей Urus из-за проблемы с замком капота

Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет 2,1 тысячи автомобилей Urus 2023-2024 годов выпуска из-за проблемы с замком капота. На высоких скоростях между капотом и передним бампером могут образовываться зазоры, что может привести к открытию капота и даже его отрыву, создавая опасность для участников движения.

Владельцы должны будут обратиться в специализированный сервис для ремонта. Цена Lamborghini Urus составляет $200 тыс, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander-93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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