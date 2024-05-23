Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет 2,1 тысячи автомобилей Urus 2023-2024 годов выпуска из-за проблемы с замком капота. На высоких скоростях между капотом и передним бампером могут образовываться зазоры, что может привести к открытию капота и даже его отрыву, создавая опасность для участников движения.

Владельцы должны будут обратиться в специализированный сервис для ремонта. Цена Lamborghini Urus составляет $200 тыс, сообщает Газета.Ру.

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