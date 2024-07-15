Отечественный бренд Lada упрочил свои позиции на лизинговом рынке нашей страны по итогам первого полугодия и в очередной раз на первой строчке рейтинга легковых автомобилей, фиксируют аналитику ведущие лизинговые операторы, сообщает РИА Новости. Это примерно 25% всего сегмента.

Следом за продукцией волжского автоконцерна следуют транспортные средства марки "Москвич" (13%). Замыкают пятёрку китайский Geely, также с 13%, и из КНР же Haval и Chery. У них доли по 8% и 6% соответственно.

Таким образом на вышеперечисленные торговые марки приходится 65% всего лизингового бизнеса легковых машин в нашей стране.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Arnar Ram 2 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)