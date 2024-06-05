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Новая модель Lada Iskra от АвтоВаза вызвала интерес на ПМЭФ-2024
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:50

Новая модель Lada Iskra от АвтоВаза вызвала интерес на ПМЭФ-2024

Новинка от "АвтоВАЗа" Lada Iskra в колере "огонь" произвела впечатление на участников презентации на Петербургском международном экономическом форуме. Представил модель глава концерна Максим Соколов.

Lada Iskra - это первое за многие годы семейство отечественных автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, рассказывают производители.

Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет нишу между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Начало её массового выпуска с конвейера ожидается на старте 2025 года. производить авто планируют на ключевой площадке автогиганта в Тольятти.

Фото: пресс-центр ПМЭФ-2024.

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