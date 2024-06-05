Новинка от "АвтоВАЗа" Lada Iskra в колере "огонь" произвела впечатление на участников презентации на Петербургском международном экономическом форуме. Представил модель глава концерна Максим Соколов.

Lada Iskra - это первое за многие годы семейство отечественных автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, рассказывают производители.

Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет нишу между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Начало её массового выпуска с конвейера ожидается на старте 2025 года. производить авто планируют на ключевой площадке автогиганта в Тольятти.

Фото: пресс-центр ПМЭФ-2024.