Владельцы старых версий Lada Vesta теперь могут модернизировать свои автомобили, устанавливая цифровые приборные панели из новых моделей. По информации портала "Лада.Онлайн", энтузиасты приобретают обновленные панели, переходники, современные рули, крышки подушек безопасности, пластиковые облицовки, козырьки и крепежные рамки. Стоимость такого обновления составляет около 45 000 рублей.
Тем не менее, существуют определенные ограничения. Например, на моделях до рестайлинга не функционирует экран навигации, а также невозможно использовать кнопки на руле для управления музыкой или регулировки громкости встроенной мультимедийной системы.
Фото: commons.wikimedia.org/Mike-fiesta (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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