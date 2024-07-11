Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Niva, оснащённых подушками безопасности, в последнем квартале текущего года, как рассказал представитель компании.
"Производство моделей Niva с подушками безопасности стартует в четвёртом квартале", — отметил он.
Он также добавил, что модель Niva Legend будет оборудована подушкой безопасности только для водителя, в то время как Niva Travel получит подушки для водителя и переднего пассажира.
Кроме того, в том же квартале "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновлённых версий Granta с дополнительным оборудованием и новую модель Lada Niva Sport, которая будет разработана на базе Niva Legend.
Фото: commons.wikimedia.org/NANDO3E76 (public domain)
Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска был продан на аукционе за 170 тысяч долларов
Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска был продан на аукционе Bring a Trailer за 170 тысяч долларов, что стало рекордом для моделей этого поколения на онлайн-площадках. Эта высокая цена объясняется идеальным состоянием внедорожника и очень низким пробегом в 7500 километров.
На саммите НАТО приняли декларацию о поддержке Украины: как на это отреагировали в Кремле?
Пресс-секретарь Президента России назвал недопустимой угрозой тезис итоговой декларации саммита НАТО о "необратимом пути" Украины в альянс.
Терапевт Тен: 30 грамм в сутки — безопасная дозя горького шоколада
Терапевт Зарема Тен из Видновской клинической больницы Московской области рассказала, что безопасная суточная доза горького шоколада составляет 30 граммов при содержании какао-бобов 55-78%.
Из больниц выписали 372 выздоровевших после отравления ботулизмом
372 человека, включая троих детей, выписаны из больниц после выздоровления от ботулизма, которым они заразились, употребляя салаты с фасолью.