Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Niva, оснащённых подушками безопасности, в последнем квартале текущего года, как рассказал представитель компании.

"Производство моделей Niva с подушками безопасности стартует в четвёртом квартале", — отметил он.

Он также добавил, что модель Niva Legend будет оборудована подушкой безопасности только для водителя, в то время как Niva Travel получит подушки для водителя и переднего пассажира.

Кроме того, в том же квартале "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск обновлённых версий Granta с дополнительным оборудованием и новую модель Lada Niva Sport, которая будет разработана на базе Niva Legend.

Фото: commons.wikimedia.org/NANDO3E76 (public domain)