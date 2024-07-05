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В России снизились цены на Vesta NG на 15-20 тысяч рублей
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В России снизились цены на Vesta NG на 15-20 тысяч рублей

АвтоВАЗ снизил цены на модель Vesta NG, одновременно убрав из всех комплектаций боковые подушки безопасности, в зависимости от модели стоимость снижена на 15-20 тысяч рублей. Помимо боковых подушек, также исчезли некоторые другие опции, включая систему стабилизации и подогрев заднего дивана.

Несмотря на упрощённое оснащение, ранее предполагалось, что версия Techno вернётся с расширенным набором опций, но это не произошло. Также из автомобилей был убран центральный подголовник на заднем сидении.

Фото: commons.wikimedia.org/Yan.gorev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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