АвтоВАЗ снизил цены на модель Vesta NG, одновременно убрав из всех комплектаций боковые подушки безопасности, в зависимости от модели стоимость снижена на 15-20 тысяч рублей. Помимо боковых подушек, также исчезли некоторые другие опции, включая систему стабилизации и подогрев заднего дивана.
Несмотря на упрощённое оснащение, ранее предполагалось, что версия Techno вернётся с расширенным набором опций, но это не произошло. Также из автомобилей был убран центральный подголовник на заднем сидении.
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