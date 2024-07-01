В первом полугодии 2024 года отечественный автомобиль Lada Vesta стал лидером по угонам в России, обойдя марки Toyota и Kia. Эту информацию опубликовал "Страховой дом ВСК", отметив, что доля угонов автомобилей ВАЗ составила 60%, в то время как Hyundai и Kia занимают по 13% каждая.

Общее количество угонов за период с января по июнь 2024 года сократилось на 13%, однако увеличилось количество случаев угона за пределами региона регистрации автомобиля, достигнув 67%.

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