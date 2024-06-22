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В дилерские центры
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:57

В дилерские центры "АвтоВАЗа" поступили универсалы Lada Largus за 1,66 млн рублей

Автомобили Lada Largus снова начали поступать в дилерские центры "АвтоВАЗа" после перерыва. Сейчас в продаже имеются универсалы и фургоны ижевской сборки с минималистичным интерьером.

Пятиместный универсал в базовой комплектации Classic стоит от 1,66 млн рублей и оснащен 90-сильным мотором, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками и центральным замком с дистанционным управлением.

Фургон стоит 1,67 млн рублей и имеет аналогичное оснащение.

Производство Lada Largus возобновилось после прекращения весной 2022 года и последующей распродажи оставшихся запасов. Осенью ожидается выпуск более оснащенных версий, что повлечет за собой рост цен.

Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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