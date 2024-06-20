Эксперты выделили самые популярные малолитражные автомобили в России. В категории подержанных авто с двигателем до 1,5 литров лидирует Lada, занимая почти 40% рынка. Самые часто встречающиеся модели на рынке — это ВАЗ-2110, Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.

Среди новых автомобилей наибольшей популярностью пользуется китайский кроссовер Haval Jolion. Лидером среди всех остается российская марка Lada с 37,7% рынка, за ней следуют Hyundai с 7% и Chevrolet с 6,5%. Toyota и Daewoo занимают четвертое и пятое места с долями 4,3% и 4,2% соответственно. По моделям первые пять мест заняли модели АвтоВАЗа, с Lada 2110 во главе списка.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)