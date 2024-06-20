Эксперты выделили самые популярные малолитражные автомобили в России. В категории подержанных авто с двигателем до 1,5 литров лидирует Lada, занимая почти 40% рынка. Самые часто встречающиеся модели на рынке — это ВАЗ-2110, Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.
Среди новых автомобилей наибольшей популярностью пользуется китайский кроссовер Haval Jolion. Лидером среди всех остается российская марка Lada с 37,7% рынка, за ней следуют Hyundai с 7% и Chevrolet с 6,5%. Toyota и Daewoo занимают четвертое и пятое места с долями 4,3% и 4,2% соответственно. По моделям первые пять мест заняли модели АвтоВАЗа, с Lada 2110 во главе списка.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Концерн Rheinmetall представил в Париже революционный танк Panther KF51
На парижской оружейной выставке Eurosatory представили ряд новейших разработок, одной из которых стал Panther KF51 от Rheinmetall. РИА Новости рассмотрело, какой может быть боевая техника нового поколения.
Опубликованы данные нациста СС Шарфеттера, помилованного отцом фон дер Ляйен
В России впервые опубликованы документы о преступлениях Эриха Густава Шарфеттера, серийного садиста-убийцы, приговорённого к 18 пожизненным срокам за убийства в концлагере на территории СССР. Эти документы размещены на сайте "История.рф" и были обнаружены группой учёных под руководством Егора Яковлева.
Из-за урагана в Москве цены на такси выросли в 2,5 раза
Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.
Врач Нгуен: киноа, брокколи, морковь и яблоки снижают уровень холестерина в организме
Врач Кристин Нгуен, представитель клиники Майо, поделился с MedicalXpress информацией о пользе растительной пищи, богатой клетчаткой и сложными углеводами, такой как киноа, брокколи, морковь, сладкий картофель, яблоки и ежевика, для снижения уровня холестерина и улучшения пищеварения.