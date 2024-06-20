Автомобиль Lada Largus, собранный в Ижевске, снова доступен на российском рынке с 20 июня 2024 года. В продаже представлены универсалы и фургоны в четырех комплектациях.

Базовая 5-местная версия Classic стоит от 1,66 млн рублей и оснащена 8-клапанным двигателем мощностью 90 л. с., а также водительской подушкой безопасности и ABS. Цена фургона начинается от 1,67 млн рублей, включает подушку безопасности, кондиционер и ABS.

После прекращения производства весной 2022 года, последние автомобили были собраны летом 2023 года, а все оставшиеся у дилеров запасы были распроданы к текущему моменту.

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