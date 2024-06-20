АвтоВАЗ обнаружил проблемы в программном обеспечении Lada Vesta и анонсировал бесплатное обновление прошивки для владельцев автомобилей. Акция касается модели Vesta NG.

Обновление программного обеспечения контроллера системы управления двигателем (КСУД) будет проводиться при обращении клиента в дилерский центр, отдельный отзыв автомобилей не планируется.

Во время визита специалисты проверят и при необходимости обновят ПО КСУД. Также будет произведена перестановка пинов в разъеме контроллера, что может быть связано с проблемами зарядки аккумулятора.

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