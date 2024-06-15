Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов поделился, что новая модель Lada Iskra предназначена в основном для молодежи. Он высказался о целевой аудитории новинки.

Соколов описал дизайн Lada Iskra как динамичный и современный, что делает его особенно привлекательным для молодых покупателей.

"На молодежь мы и делаем основную ставку, стремясь омолодить имидж нашего бренда. Ведь если сейчас средний возраст владельца Lada составляет 42 года, то не так давно он был 44 года. Мы уверены, что Iskra привлечет новое поколение поклонников нашей продукции", — отметил он.

Дополнительно Соколов указал на то, что Lada Iskra является отличным выбором для тех молодых людей, которые планируют впервые купить автомобиль, благодаря своему продвинутому мультимедийному оборудованию.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)