Согласно архивным данным прайс-листов, начиная с января 2021 года, стоимость Lada Vesta увеличилась почти вдвое.

Три года назад модель в комплектации Comfort оценивалась в 764,9 тыс. рублей. За следующий год цена на автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и механической коробкой передач возросла до 896,9 тыс. рублей.

К весне 2022 года стоимость модели достигла 1,1 млн рублей, а через год после рестайлинга Vesta оценивалась уже в 1,3 млн рублей. К осени 2023 года цена поднялась до 1,4 млн рублей, и к концу года достигла 1,5 млн рублей.

На текущий момент автомобиль доступен для покупки по цене 1,4 млн рублей, исключая маркетинговые акции.

Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)