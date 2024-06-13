Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:47

"АвтоВАЗ" остановил производство Lada Vesta версий Techno и Techno'24

Компания "АвтоВАЗ" объявила о приостановке выпуска высококомплектных моделей Lada Vesta, включая версии Techno и Techno'24.

На официальном сайте производителя данные автомобили были помечены как модели, которые больше не находятся в производстве. Известно, что именно в этих комплектациях Lada Vesta NG предлагалась с расширенными возможностями, такими как аудиосистема с восемью динамиками, USB-разъемы для второго ряда сидений и боковые подушки безопасности.

Представители "АвтоВАЗа" подтвердили, что производство автомобилей в версиях Techno и Techno'24 временно приостановлено, однако они ещё доступны у официальных дилеров. В качестве основной причины остановки производства в компании указали пересмотр комплектаций моделей.

Фото: commons.wikimedia.org/Yan.gorev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В парламенте Молдавии не дали слово оппозиционному блоку

В парламенте Молдавии не дали слово оппозиционному блоку

Председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии, Игорь Гросу, в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово участникам оппозиционного блока "Победа".

Читать полностью
Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot

Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot

Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.

Читать полностью

Общество

Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух

Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух

Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.

Читать полностью
Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение

Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение

Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях.

Читать полностью

Новости