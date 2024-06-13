Компания "АвтоВАЗ" объявила о приостановке выпуска высококомплектных моделей Lada Vesta, включая версии Techno и Techno'24.

На официальном сайте производителя данные автомобили были помечены как модели, которые больше не находятся в производстве. Известно, что именно в этих комплектациях Lada Vesta NG предлагалась с расширенными возможностями, такими как аудиосистема с восемью динамиками, USB-разъемы для второго ряда сидений и боковые подушки безопасности.

Представители "АвтоВАЗа" подтвердили, что производство автомобилей в версиях Techno и Techno'24 временно приостановлено, однако они ещё доступны у официальных дилеров. В качестве основной причины остановки производства в компании указали пересмотр комплектаций моделей.

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