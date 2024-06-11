Дилерские центры начали получать новые универсалы Lada Granta Cross от "АвтоВАЗа". Сообщение о поставках было опубликовано в паблике Avtograd News на платформе "ВКонтакте".
В публикации говорится, что "АвтоВАЗ" приступил к отправке новинки — универсалов Lada Granta Cross — своим дилерам.
Ранее стало известно, что в июне текущего года завод начнет выпуск универсалов в шести различных комплектациях и пяти цветовых решениях. К базовым цветам — черному и белому — добавятся три варианта металлик: серебристый, темно-серый и золотисто-коричневый.
Lada Granta Cross отличается от стандартной модели защитным обвесом из устойчивого пластика, который защищает кузов на сложных участках дорог, повышенным клиренсом и новыми шинами, предназначенными для бездорожья.
Модель оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 90 или 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Фото: commons.wikimedia.org/Vadim Chuprina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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