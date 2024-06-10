Компания "АвтоВАЗ" объявила о выпуске моделей Lada Vesta и Niva, оборудованных специальным туристическим снаряжением прямо с завода.

На предстоящем туристическом форуме в Москве "АвтоВАЗ" представит автомобили Lada, специально подготовленные для путешествий, с оригинальными аксессуарами для туризма, как сообщила пресс-служба компании.

На форуме будут показаны Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend, оснащённые фирменными туристическими аксессуарами, включая багажники, палатки на крыше и крепления для велосипедов, согласно пресс-релизу "АвтоВАЗа".

Кроме того, эти модели будут украшены специальной фирменной оклейкой "Жигулевские выходные" в рамках туристической программы, которая нацелена на продвижение культурных достопримечательностей Самарской области.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)