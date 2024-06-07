На Петербургском международном экономическом форуме 2024 года "АвтоВАЗ" анонсировал новую модель Lada Vesta с инновационной системой ручного управления. Производство этой модели запланировано на конец следующего года, сообщает пресс-служба компании.
Особенностью автомобиля является наличие рычага управления, расположенного слева от рулевого колеса, который механически соединен с педалями. Перемещение рычага к себе включает акселератор, а отведение назад активирует тормоза. Эта система не только улучшает эргономику, но и позволяет водителю при необходимости использовать традиционные педали управления.
Новая Lada Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 106 лошадиных сил и современным вариатором.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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