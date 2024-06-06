АВТОВАЗ совместно с ИТЭЛМА и Ростелекомом разработают новую цифровую экосистему для автомобилей Lada на основе российской операционной системы "Аврора". Это соглашение было заключено на ПМЭФ-2024 и включает разработку, тестирование, внедрение и дальнейшее развитие ОС "Аврора" для мультимедийных устройств, систем автопилотирования и "подключенных" автомобилей LADA.

Экосистема будет использовать технологии ИИ и обработки больших данных для улучшения продуктов АВТОВАЗ и создания цифровых продуктов под брендом LADA. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что данное соглашение способствует технологической независимости российской автоиндустрии и повышает удобство и безопасность автомобилей LADA, сообщает За рулем.

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