АВТОВАЗ начал предсерийное производство автомобилей Lada Aura в Тольятти. Это седаны, построенные на обновлённой платформе Lada Vesta с удлинённой на 250 мм колёсной базой.

В автомобилях установлен 1,8-литровый мотор с вариатором от китайских партнёров.

Серийное производство запланировано на III квартал текущего года. Предсерийные экземпляры будут представлены на 27-м Петербургском международном экономическом форуме, где также анонсируется новая модель Lada Iskra, сообщает За Рулем.

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