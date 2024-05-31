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В АВТОВАЗе подтвердили старт предсерийного производства Lada Aura
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:11

В АВТОВАЗе подтвердили старт предсерийного производства Lada Aura

АВТОВАЗ начал предсерийное производство автомобилей Lada Aura в Тольятти. Это седаны, построенные на обновлённой платформе Lada Vesta с удлинённой на 250 мм колёсной базой.

В автомобилях установлен 1,8-литровый мотор с вариатором от китайских партнёров.

Серийное производство запланировано на III квартал текущего года. Предсерийные экземпляры будут представлены на 27-м Петербургском международном экономическом форуме, где также анонсируется новая модель Lada Iskra, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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