АвтоВАЗ рекомендует владельцам автомобилей Lada заправляться только высокооктановым топливом (АИ-95 или Премиум Евро-95) из-за настройки двигателей под экологический стандарт "Евро-5".

Для Lada Niva и Lada Granta подходит только АИ-95, а для флагманской Vesta — предпочтительно АИ-95, но допустимо использовать АИ-92 в крайнем случае. При этом использование 92-го бензина экономически невыгодно из-за повышенного расхода топлива, который может достигать 10% по сравнению с АИ-95.

Применение бензина с октановым числом выше 95-го (98 или 100) нецелесообразно, так как улучшения характеристик минимальны. В Москве и Подмосковье АИ-95 стоит 55-58 рублей за литр, а АИ-92 — 50-52 рубля. Оптовые цены на топливо снижаются после временной приостановки запрета на экспорт, который был введен с 1 марта по 31 августа, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)