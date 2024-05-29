АвтоВАЗ рекомендует владельцам автомобилей Lada заправляться только высокооктановым топливом (АИ-95 или Премиум Евро-95) из-за настройки двигателей под экологический стандарт "Евро-5".
Для Lada Niva и Lada Granta подходит только АИ-95, а для флагманской Vesta — предпочтительно АИ-95, но допустимо использовать АИ-92 в крайнем случае. При этом использование 92-го бензина экономически невыгодно из-за повышенного расхода топлива, который может достигать 10% по сравнению с АИ-95.
Применение бензина с октановым числом выше 95-го (98 или 100) нецелесообразно, так как улучшения характеристик минимальны. В Москве и Подмосковье АИ-95 стоит 55-58 рублей за литр, а АИ-92 — 50-52 рубля. Оптовые цены на топливо снижаются после временной приостановки запрета на экспорт, который был введен с 1 марта по 31 августа, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Мужчина из Китая первый в истории излечился от диабета
Китайские врачи успешно излечили 59-летнего мужчину от диабета 2-го типа с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в журнале Cell Discovery.
Израиль не перешел "красную линию" Байдена
Аппарат президента США Джо Байдена пришел к выводу, что Израиль не перешел "критическую черту", проведя атаку на город Рафах в южной части сектора Газа, в результате которой погибли по крайней мере 40 палестинских беженцев, сообщает издание Politico.
Врач Малышева: просмотр фильмов ужасов может привести к инфаркту или инсульту
Врач Елена Малышева и её коллеги в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале обсудили влияние просмотра различных жанров фильмов на здоровье.
Новый Geely Atlas в России получил полный привод
Новый Geely Atlas получил долгожданную полноприводную модификацию в России. Кроссовер оснащен системой автоматически подключаемого полного привода шестого поколения, которая может распределять тягу между осями до 50:50.