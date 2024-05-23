В 2025 году начнется выпуск новой бюджетной модели Lada Iskra от АВТОВАЗа, построенной на модернизированной платформе CMF-B, переименованной в XJO. Разработка автомобиля стоила около 37 миллиардов рублей.

Ожидается, что Lada Iskra будет выпускаться в нескольких кузовах: седан, универсал и кросс-универсал. Автомобиль будет переднеприводным, с передней подвеской Макферсон и задней полунезависимой балкой. Разработка с нуля обошлась бы вдвое дороже, сообщает 5колесо.

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